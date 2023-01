Pourquoi Internet va très vite se retrouver saturé de contenus générés par IA

Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux spammeurs comprennent très bien le message : plus besoin de payer des gens pour écrire à la chaîne des articles de mauvaise qualité mais qui respectent les règles du SEO pour truster les premières places des résultats de recherche et récupérer des revenus publicitaires. Désormais, des IA, pour l'instant gratuites, peuvent le faire pour eux. Sur des forums dédiés spécifiquement à la question, nombreux s'en sont d'ailleurs ouvertement réjouis, considérant cette politique comme « la capitulation de Google face à l'IA ». En attendant un éventuel changement de politique du moteur de recherche, prenez donc l'habitude de vérifier par qui a été écrit l'article que vous lisez.