Enfin, il y a le risque de manipulation. Des groupes d'intérêts pourraient utiliser cette faille pour inonder Google Scholar d'articles favorables à leur cause, créant artificiellement un consensus scientifique là où il n'y en a pas.

Les chercheurs de Harvard proposent plusieurs recommandations pour lutter contre les articles falsifiés générés par IA sur Google Scholar. D'abord, renforcer les mécanismes de vérification et de validation des contenus indexés par la plateforme. Ensuite, sensibiliser la communauté académique à ce problème, tout comme le développement d'outils de détection automatique des contenus générés par IA. Ils encouragent également Google à instaurer des filtres plus stricts et à collaborer avec des experts pour améliorer la qualité des résultats. Enfin, ils pensent que promouvoir l'éducation aux médias et à l'information scientifique aidera les utilisateurs à évaluer la fiabilité des sources.