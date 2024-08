L'essor de l'intelligence artificielle génère de nouvelles menaces en ligne. Parmi elles, la création et diffusion de deepfakes à caractère pornographique inquiètent particulièrement. Ces contenus, créés sans consentement, causent de graves préjudices aux victimes, majoritairement des femmes, comme le rapportent nos confrères du site The New York Times. Google, propriétaire du populaire navigateur Web Chrome, conscient du problème, vient d'annoncer des mesures pour limiter leur propagation via son moteur de recherche.

Le géant californien simplifie le processus de signalement pour les personnes ciblées. Il promet aussi de supprimer automatiquement les copies d'images signalées. En parallèle, Google modifie ses algorithmes pour déclasser ces contenus problématiques dans les résultats. L'objectif affiché : réduire la visibilité de ces fausses images intimes et protéger la réputation des victimes.