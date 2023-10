Vidéos pornographiques : Google Search et Bing dépassés par le deepfake

Les perspectives quant à l'évolution de la situation autour de la prolifération des deepfakes, surtout lorsqu'ils sont d'ordre pornographique ou visant à mettre en place un chantage, ne sont pas très bonnes si l'on en croit les spécialistes. D'une part, le problème semble mondial puisqu'à l'aide d'un VPN, le chercheur anonyme a pu assez facilement accéder aux contenus sur les cinq continents. D'autre part, Asher Flynn, professeur agrégé à l'Université Monash en Australie, indique que la demande est en hausse et que la législation ne peut pas suivre le rythme imposé.

Pour le moment, les réclamations et les dépôts de plaintes constituent les principaux leviers pour faire retirer les vidéos, mais ça n'est pas suffisant. Selon Henry Ajder, expert en IA générative, il faut d'abord rendre la recherche le plus difficile possible. Autrement dit, à défaut de pouvoir lutter contre la prolifération, il faut essayer d'invisibiliser le contenu. Cela passe notamment par un déclassement de certains résultats ou par le blocage des sites repérés. Ailleurs, comme sur Twitch, c'est désormais un motif de bannissement.

« Il est difficile d'être vraiment optimiste, compte tenu du volume, de l'ampleur de ces opérations, et de la nécessité pour les plateformes qui, historiquement, n'ont pas pris ces problèmes au sérieux, de s'y mettre soudainement », indique Henry Ajder.

Enfin, au bout de la chaîne, on trouve les victimes, sur lesquelles l'impact de la diffusion de contenus truqués ou volés peut être énorme. Outre l'atteinte évidente à la vie privée, à l'image, voire à la dignité des personnes, les recherches révèlent un impact durable et une augmentation du phénomène de cyberharcèlement. Asher Flynn explique ainsi que ses travaux ont mis en lumière un impact potentiel sur la santé physique, mentale, l'emploi, la famille et la vie sociale des personnes touchées.