La popularité inquiétante des applis "Nudify" qui déshabillent les femmes grâce à l'IA sans leur consentement

Pour faire simple, la technique du Nudify utilise deux technologies principales pour générer des images de la personne nue à partir de photos d'elle habillée. La première est l'IA générative, avec des algorithmes qui analysent des millions d'images de corps nus pour apprendre à identifier les formes et les textures réalistes, et la seconde est les deepfakes, lorsque l'IA

superpose des corps nus anonymes sur la photo habillée de la cible, en tenant compte de la carnation, de la posture et d'autres détails pour un résultat crédible.

L'utilisateur fournit une photo et choisit des options comme le type de corps et le style (réaliste ou anime). L'IA génère ensuite l'image nue en quelques minutes.

Si certaines plateformes comme TikTok ou Meta (Facebook, Instagram) commencent à bloquer les mots-clés associés aux applications Nudify, leurs efforts restent largement insuffisants face à l'ampleur du phénomène. En effet, ces services utilisent habilement les réseaux sociaux pour leur marketing, et le nombre de liens les annonçant a bondi de plus de 2 400 % cette année, selon Graphika. Pire, certaines applis parviennent même à se faire de la publicité sur YouTube en contournant les règles des diffuseurs.



Les géants de la tech, pourtant mieux armés que quiconque pour lutter contre ces dérives, semblent impuissants, ou en tout cas peu réactifs. Si Google affirme « examiner » et « supprimer » les publicités qui les deepfakes en tout genre, la firme ne fait bien souvent que les déclasser. Beaucoup d'autres plateformes n'ont pas encore pris de mesures concrètes. Ce constat est d'autant plus alarmant que ces mêmes entreprises ont les moyens techniques et financiers de mettre en place des garde-fous efficaces en ce qui concerne la modération des contenus et la protection des utilisateurs, lorsqu'on sait que ces images où l'on voit des personnes déshabillées sont souvent à l'origine de sextorsion ou de cyberharcèlement.