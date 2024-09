Il y avait la diffusion d’images à caractère sexuel non consenties et le revenge porn. Avec les progrès rapides de l’intelligence artificielle se développent maintenant les deepfakes pornographiques, photos pornographiques créées par l’IA générative. Des pratiques illégales de plus en plus répandues, qui touchent principalement les femmes et les enfants, dont les clichés partagés sur les forums pédopornographiques proviennent de publications faites par leurs parents sur les réseaux sociaux. Face à ce fléau, Microsoft a annoncé avoir noué un partenariat avec l’association à but non lucratif britannique SWGfL, administratrice de la plateforme de signalement international StopNCII. Objectif : détecter et supprimer plus efficacement les contenus illicites liés à l’exploitation malveillante de l’image d’autrui sur son moteur de recherche Bing.