L'Union Européenne va criminaliser les deepfakes pornographiques

À côté de tous ses apports, l'IA générative pose aussi un certain nombre de problèmes. Elle peut notamment être utilisée pour facilement produire des images dégradantes, et ce, à l'aide d'outils peu chers et faciles d'utilisation. C'est en prenant en compte cet aspect que l'Union Européenne a décidé d'intégrer des mesures de contrôle et de criminalisation dans son projet de directive destinée à combattre la violence domestique et les différentes formes de violences faites aux femmes.

Seront ainsi à l'avenir rendus illégaux les deepfakes pornographiques non sollicités par la personne éventuellement représentée. Il faut dire qu'au-delà de Taylor Swift, de nombreuses personnalités publiques se sont déjà plaintes de ce genre de production, sans compter le nombre inconnu de particuliers aussi victimes de la technologie.