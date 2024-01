Les deepfakes pornographiques de Taylor Swift envahissent X et la modération est à la traîne

D’après le site 404 Media, une bonne partie de ces montages illégaux viendraient d’un groupe Telegram dédié à la production de fausses images via IA. Un post, désormais supprimé, est parvenu à atteindre 45 000 millions d’impressions, a attiré des milliers de likes et généré 24 000 retweets avant d’être enfin supprimé par les équipes de modération du site. Le contenu, posté par un utilisateur « vérifié », sera resté en ligne pendant 17 h en tout, le temps que des centaines d’autres comptes aient l’occasion d’enregistrer et de repartager ces images sur X et d’autres plateformes.