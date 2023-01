Twitter taille encore dans les effectifs de la modération... qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein ?

Une douzaine de salariés seraient concernés par cette nouvelle vague de départs. Parmi ceux-ci, on retrouverait l'un des dirigeants récemment recrutés pour le secteur Asie-Pacifique Nur Azhar Bin Ayob et la directrice senior pour les politiques de revenus Analuisa Dominguez. D'autres collaborateurs affectés cette fois à la désinformation, aux appels mondiaux et aux médias d'État auraient aussi dû quitter définitivement leur bureau.

Pour la vice-présidente de la direction Confiance et Sécurité Ella Irwin, ces licenciements, justifiés, n'auraient aucun impact sur l'activité de la modération. « Nous avons des milliers de personnes au sein du [département] Confiance et Sécurité qui travaillent à la modération de contenu et nous n'avons pas fait de coupes dans les équipes qui font ce travail quotidiennement », a-t-elle ainsi expliqué à Reuters.