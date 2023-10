Attentats en Israël : X.com (ex-Twitter) pas loin de se faire taper sur les doigts pour son manque de modération

« Nous disposons d’éléments indiquant que X/Twitter est utilisé pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’UE », explique la lettre publiée par Thierry Breton. Cette dernière encourage Elon Musk à faire preuve de « transparence », de « diligence et d’objectivité » concernant la modération des contenus, sans quoi « des amendes pourront être imposées ». Le commissaire européen a donné 24 heures à Elon Musk pour répondre « de façon complète et précise » à ces signalements.