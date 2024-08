On le sait, la plateforme d'Elon Musk est dans le viseur de l'Union européenne depuis la mise en place du Digital Services Act (DSA). Et c'est toujours Thierry Breton qui a été le porte-voix des récriminations de Bruxelles, en transmettant les avertissements et en annonçant l'ouverture d'enquêtes. Mais la dernière mise en garde postée en début de semaine par Thierry Breton, qui a entraîné une passe d'armes avec Elon Musk, met pour une fois ce dernier dans une position d'isolement dans cette bataille.