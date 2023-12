L'Union européenne attaque X (ex-Twitter)

Les accrochages entre Thierry Breton et Elon Musk ont été nombreux depuis que l'homme le plus riche du monde a racheté Twitter, devenu X. Mais si jusqu'à aujourd'hui, le commissaire européen chargé du numérique était plutôt dans la critique publique, il vient aujourd'hui de franchir une nouvelle étape. Car c'est une enquête en bonne et due forme qui vient d'être lancée.