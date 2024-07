Elon Musk dans le viseur de l'UE : la désinformation et les contenus illicites sur X.com risquent de lui coûter cher

En application depuis août 2023, cette loi fixe un ensemble de mesures pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables. Son crédo : ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne. Les très grandes plateformes, qui revendiquent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'UE, doivent se plier à des règles supplémentaires pour protéger les internautes.