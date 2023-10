Modération de contenus : pendant que l'Europe tergiverse et s'agite, d'autres agissent...

Dans le cas de l'Australie, la commissaire dénonce « des lacunes et des incohérences préoccupantes ». X.com n'a pas répondu à un certain nombre de questions importantes, a-t-elle expliqué, telles que « le temps nécessaire à la plateforme pour répondre aux signalements d'exploitation sexuelle d'enfants, les mesures mises en place pour détecter l'exploitation sexuelle d'enfants dans les livestreams, et les outils et technologies utilisés pour détecter le matériel d'exploitation sexuelle d'enfants ». Le réseau social dispose désormais de 28 jours pour demander le retrait de la mise en demeure ou pour payer.