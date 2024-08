hellraisercom

Je me demande vraiment ce que cherche Musk !? Quand j’ai lu le titre, je me suis dit « ce type est vraiment atteint quand même », mais a la réflexion, n’est-ce pas simplement un « ras le bol » face a toute cette censure imposé et stupide qui est entre autres arrivé chez nous en France ? toute cette censure qui détruise pas mal de sketchs que l’on peut revoir/voir sur les réseaux, genre Panacloc avec sa marionnette outrancière, les anciens sketchs de « les nuls », et des centaines d’autres vidéos dans d’autres style !?

J’ai vu des vidéos reportage ou les termes comme « viol », « agression », « décès », était bipper ou le son a était coupé !? Parfois tu tombes même sur des vidéos qui sont pourtant passé a la TV et dans les quels il y a tellement de bips que tu comprends plus rien !

Musk, Il a bien un but non ?