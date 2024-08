Kratof_Muller

il y a des outils pour cartographier des sites, et vous seriez surpris de voir le nombre de domaines et sous domaines qu’un simple site bien visité peut cacher, avec un peu plus d’analyse on peut même savoir et/ou deviner les fonctions de ces domaines ( Pre Prod, Regie pub, Compteurs, etc…), dès lors cibler devient intéressant.