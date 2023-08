Donald Trump de retour sur X.com (ex-Twitter) avec une photo qui fait déjà le tour du monde

La photo a été prise dans une prison du comté de Fulton, aux États-Unis, dans le cadre de l'une des affaires judiciaires impliquant Trump et certains de ses associés. L'image a été rapidement révélée, et de nombreux médias se sont empressés de la partager. Mais ils n'auront pas été les seuls, car apparemment, ce fut l'occasion parfaite pour l'ancien président américain de faire son retour sur X.com. Dans son post, le cliché est accompagné du message « Ne jamais se rendre ! » et d'un lien menant à une collecte de fonds pour le soutenir.

Ce come-back intervient à un moment très particulier pour Donald Trump, puisque son compte sur X.com est désormais surveillé de très près par la justice américaine. Si l'homme d'affaires risque de devoir se montrer prudent, il pourrait avoir besoin du réseau social pour mener à bien sa campagne présidentielle. En effet, la plateforme est encore occupée par nombre de ses électeurs potentiels et reste pour l'instant une tribune de choix pour exprimer ses opinions. D'autant plus que le contrat d'exclusivité entre Truth Social et l'ancien président américain n'a pas été renouvelé, ce qui signifie que ce dernier est définitivement libre de publier où il veut, quand il veut, et quelles que soient ses préférences du moment.