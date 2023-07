Tout va bien sur X.com : comme il a promis d'être sage, Kanye West peut revenir sur la plateforme

En effet, les relations entre l'entreprise et les annonceurs ne sont pas au beau fixe depuis quelque temps. Le retour d'une personnalité très médiatisée et encline à la rhétorique antisémite ne ferait certainement pas plaisir à tout le monde. Pour y remédier, les dirigeants du réseau social ont trouvé une solution : le rappeur ne pourra plus monétiser son compte et les publicités n'apparaîtront plus à côté de ses tweets... pardon, de ses posts.

Elon Musk a régulièrement martelé son attachement à la liberté d’expression, se qualifiant d’absolutiste sur le sujet, du moins quand ça l'arrange. Selon lui, peu de comptes devraient être bannis de la plateforme, sauf dans les cas les plus graves de violation des lois locales. L'affaire Kanye West serait donc plutôt à mettre dans le même panier que les nombreuses extravagances du milliardaire sud-africain, plutôt que dans celui de la raison.

Il n'est cependant pas certain que cela soit très rassurant pour l'avenir. Si l'on commence à s'habituer aux humeurs et aux idées lunaires d'Elon Musk, on ne peut que se demander dans quel état pourrait se trouver son entreprise s'il continue ainsi. Dans une situation compliquée et en pleine transformation, la plateforme a de nombreux défis à relever, d'autant plus que ses dirigeants ont de grandes ambitions pour son avenir. Mais seront-elles compatibles avec un propriétaire qui peut paraître aussi immature ? L'avenir nous le dira. En attendant, le retour de Kanye West, partisan de Donald Trump, à peine un an avant les élections présidentielles aux États-Unis, augure d'une très bonne ambiance sur le réseau social.