Twitter : le pire est-il à venir ?

Alors que le réseau social teste actuellement une nouvelle fonctionnalité visant à simplifier le signalement des images et vidéos trompeuses qui auraient été mises au point par une IA, on ne peut que s'inquiéter du futur de Twitter en ce qui concerne la modération de ses contenus.

Depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk en fin d'année dernière, la désinformation a pris une toute nouvelle tournure sur le réseau, bien aidée (entre autres) par l'abonnement Twitter Blue, qui offre une visibilité accrue (et une coche de certification) à tous ceux qui acceptent de payer environ 10 euros par mois… et tant pis pour les fake news et autres usurpations d'identité.