À cause de la désinformation, Twitter peut-il vraiment quitter l'Europe, ou est-ce un nouveau coup de bluff d'Elon ?

Créé seulement en 2018, ce code regroupe un certain nombre de règles et de bonnes pratiques, dont les plus importantes visent à empêcher la diffusion et surtout les moyens de financement de la haine en ligne. À noter également l'obligation de signaler les publicités politiques comme telles. Si celui-ci a été rédigé sous l'égide des institutions européennes, il n'a longtemps été qu'un vœu pieux : conçu partiellement par les entreprises qui devaient l'appliquer, sa signature tout comme son application réelle se faisaient de manière non contrainte.