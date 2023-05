Twitter : se censurer ou disparaitre ? La question est vite traitée…

« En réponse à une procédure judiciaire et pour garantir que Twitter reste disponible pour le peuple turc, nous avons pris des mesures pour restreindre l'accès à certains contenus en Turquie aujourd'hui », a ainsi précisé Twitter quelques heures avant le début du scrutin. « Nous avons informé les titulaires des comptes [concernés] de cette action, conformément à notre politique. Ces contenus resteront disponibles dans le reste du monde », a ajouté l'entreprise.

Comme le précise Engadget, Twitter n'a pas précisé quels tweets seraient concrètement masqués aux utilisateurs turcs, mais on apprend que la firme a appliqué une demande de censure émanant des autorités en amont d'une présidentielle décisive pour le président Recep Tayyip Erdoğan, en place depuis 20 ans. Un scrutin dont le premier round se révèle serré. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, l'actuel dirigeant turc est en effet en ballottage et devra donc affronter son adversaire Kemal Kiliçdaroglu dans le cadre d'un second tour.