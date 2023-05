Oui, Elon Musk veut faire de Twitter une sorte de WhatsApp. Voilà comment

D'autres nouveautés sont attendues dans un futur proche. Elon Musk fait savoir que dès demain (le 11 mai), Twitter devrait chiffrer les messages privés. Il stipule toutefois qu'il s'agit d'une première mouture du chiffrement des conversations directes, et que des améliorations sont à prévoir à l'avenir. « Le test décisif c'est que je ne puisse pas voir vos DM, même si on me colle un pistolet sur la tempe », annonce le propriétaire de Twitter.