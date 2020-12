Twitter lance Spaces, des chatrooms vocales en bêta privée

Pour l'heure, Twitter Spaces est uniquement disponible auprès d'une poignée d'adeptes sur iOS. La création d'un chatroom s'effectue via un appui prolongé sur le bouton de composition d'un nouveau tweet. Il est alors possible de générer un lien à partager pour inviter des contacts, avec toutefois des options pour administrer et contrôler les échanges.

Ces messages audio disposent en outre d'une transcription automatique, une fonctionnalité qui serait pour l'heure au stade expérimental.

Après avoir doublé le nombre de caractères disponibles au sein d'un tweet, passant à 280, la société tente désespérément d'enrichir son service. Alors que l'outil de diffusion de vidéo en streaming Periscope vient de fermer ses portes, la société a annoncé la semaine dernière le rachat de Squad un alternative à ZOOM, pensée pour le mobile.

Seuls 200 utilisateurs seraient en mesure de jouer avec Twitter Spaces. Par la suite, cette nouveauté sera premièrement déployée sur iOS