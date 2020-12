Twitter rachète Squad, une alternative à Zoom pensée pour smartphones

Twitter a procédé au rachat de la société Squad, éditeur d'une application du même nom. Sur smartphones, Squad propose aux utilisateurs d'effectuer des sessions de visio-conférence de groupe, mais également de partager son écran. L'application existante ne sera plus disponible.

Dans un billet de blog, la PDG de Squad Esther Crawford explique :

« L'équipe rejoindra celle de Twitter afin d'étendre le spectre des conversations que les gens peuvent avoir sur le service. Plus précisément, nous apporterons notre expertise dans l'audio et la vidéo (...) et sommes impatients de développer de nouveaux formats pour des conversations fun, importantes ou captivantes ».