Zoom : des revenus en hausse de plus de 350% au troisième trimestre

« Nous restons concentrés sur les besoins de communication de nos clients et des communautés qui naviguent dans l'environnement actuel et s'adaptent à un nouveau monde du travail, où qu'ils se trouvent, grâce à Zoom. Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, la plus sûre, la plus fiable et la plus performante pour aider les gens à se connecter, à collaborer, à construire et à apprendre sur Zoom », a réagi le président et fondateur de la plateforme, Eric Yuan.