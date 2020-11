Zoom et la NBA, ça a super bien matché cette année !

La NBA (aussi propriétaire de la WNBA), qui faisait face à des impératifs techniques inédits, a fait appel à Zoom durant plusieurs semaines pour acquérir et distribuer les différents contenus (entraînements, conférences de presse, interviews etc.) de façon sécurisée à la presse américaine et mondiale, aux réseaux sociaux et aux licenciés de basket-ball, en profitant des services d'une plateforme facilement accessible et flexible, outre un support aux petits oignons pour l'occasion.