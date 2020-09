Les revenus de ZOOM explosent au deuxième trimestre, la proportion d'abonnés payants augmente aussi

ZOOM a su devenir incontournable. Profitant des effets du confinement dans certains pays et plus largement de la crise sanitaire de coronavirus, qui a conduit à l'annulation de nombreux événements physiques et poussé les travailleurs du monde entier à trouver des solutions alternatives, la société américaine a vécu un tel second trimestre qu'elle a dû revoir ses prévisions de revenus annuels à la hausse en dévoilant son bilan financier, lundi 31 août.