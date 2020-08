ZOOM arrive sur vos Google Nest, Facebook Portal et Amazon Echo Show

Le service est disponible sur à peu près tous les supports, des PC aux smartphones en passant par les tablettes, mais il manquait encore les écrans connectés.

Ce sera désormais chose faite d'ici la fin de l'année. Le Portal de Facebook sera le premier à en bénéficier dès le mois de septembre via une application dédiée.

L'intégration sera différente sur les appareils Google Nest Hub et les Echo Show d'Amazon. Les utilisateurs pourront uniquement synchroniser leurs calendriers avec ZOOM pour y ajouter leurs prochaines réunions et les rejoindre grâce à une simple commande vocale. Les deux éditeurs conservent ainsi la maîtrise de leur écosystème tout en ajoutant un service très populaire pour tous les salariés en télétravail.

L'ajout de ZOOM sur les plateformes de Google et d'Amazon est prévu plus tard cette année, sans plus de précisions.