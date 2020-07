ZOOM lance Zoom For Home, un dispositif spécialement dédié à la visioconférence... à 600 $

Avec son allure de smart display, le Zoom For Home possède trois caméras grand angle et haute résolution ainsi que huit micros. Il peut aussi afficher un tableau blanc sur lequel il est possible de prendre des notes. Son système d’exploitation est pré-installé et a été conçu pour faire tourner les outils ZOOM de la manière la plus simplifiée possible.

Par exemple, il suffit d’entrer un code d’appairage sur smartphone ou ordinateur afin de le lancer et les fonctionnalités démarrent en un simple clic. De même, il est possible de connecter l’appareil à votre calendrier : chaque visioconférence prévue y sera affichée et il vous suffira de cliquer dessus pour vous y connecter.