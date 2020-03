Télétravail : la pandémie va-t-elle modifier de façon permanente les schémas de travail ?

Lire aussi :

Les meilleurs logiciels et applis mobiles d'appel audio et vidéo gratuits



Quel intérêt d'aller au bureau ?

Lire aussi :

Coronavirus : au tour de la NASA de renvoyer ses employés chez eux après un dépistage positif



Impacts sur le réseau

Les gagnants du télétravail

Source : The Guardian

Avant même les mesures drastiques prises par plusieurs gouvernements, certaines sociétés avaient agi pour limiter la propagation du coronavirus. Google et Twitter avaient, par exemple, fortement incité leurs salariés à recourir au télétravail.Depuis, le travail à distance est devenu un mode privilégié par de nombreux employeurs. Ce qui peut avoir une influence sur des entreprises pas nécessairement préparées à une telle transformation. Il convient notamment de faire en sorte que les applications professionnelles soient accessibles depuis l'extérieur, de façon sécurisée, y compris via des VPN Mais surtout, cette évolution pourrait entraîner un changement durable des mentalités. Car les salariés pourraient s'interroger : si j'ai pu travailler à domicile pendant le confinement, était-il vraiment nécessaire que je me rende au bureau auparavant ? Et pourquoi ne pas continuer le télétravail une fois la situation rétablie ?D'autant que certains employeurs pourraient abonder dans ce sens. Chez Twitter, par exemple, on a promis de rembourser les salariés pour l'aménagement de leur espace de travail à domicile : matériel informatique, bureau ou chaises ergonomiques. Et un tel investissement sera vraisemblablement plus intéressant s'il est rentabilisé sur le long terme.Dans un tel scénario, les opérateurs télécoms auraient besoin de s'adapter. Car le télétravail augmente généralement le trafic Internet. Un phénomène accentué par les fermetures d'écoles et l'utilisation croissante de plateformes telles que Netflix, YouTube ou Fortnite. En France, les FAI réfléchissent déjà à une manière de limiter ces usages , au profit de l'activité professionnelle, souvent moins consommatrice de ressources.Mais dans certains pays, comme aux États-Unis, les offres Internet peuvent comprendre un plafond de bande passante. Des employés pourraient-ils se retrouver coupés de leur accès professionnel après avoir regardé trop de vidéos la veille ? Quelques FAI américains, dont AT&T, ont pour l'heure décidé de suspendre cette pratique, mais la réflexion devra peut-être être menée à plus long terme.Néanmoins, plusieurs entreprises pourraient bénéficier d'un tel revirement. Il s'agit d'outils favorisant le travail à distance, comme Slack ou Zoom. Dans le contexte actuel, les deux sociétés ont décidé de proposer gratuitement une partie de leurs services, un chemin également emprunté par Microsoft, avec sa suite de logiciels professionnels. Mais toutes ont certainement conscience qu'il s'agit également là d'une façon de favoriser l'adoption de leurs solutions.Les conditions semblent donc réunies pour un recours plus massif au télétravail à l'avenir. Un mode de travail qui ne convient toutefois ni à tous les métiers, ni à tous les salariés. C'est ce dont témoigne un employé de l'industrie de la tech : «».