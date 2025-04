Perplexity annonce avoir mis à disposition un numéro de téléphone afin d'interagir avec son chatbot IA directement depuis WhatsApp. S'il s'agit d'un numéro américain, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible pour tout le monde. Et puisque les échanges via WhatsApp passent par votre forfait data, cela ne vous coutera donc rien.

Quel intérêt de venir greffer Perplexity au sein de cette messagerie ? Après tout, il existe des applications pour Android et iOS. Au travers de nos tests, le concept nous semble plutôt intéressant puisque Perplexity agence ses réponses. Celles-ci sont concises : une ou deux phrases, pas plus. Nous obtenons donc une réponse claire et directe avec toujours des liens sources. Les requêtes peuvent être formulées en français et il est également possible d'envoyer une photo afin de demander une analyse de cette dernière.