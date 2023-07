Nouveauté WhatsApp : ouvrez des discussions avec des numéros inconnus en toute simplicité

C'est un fait, depuis un certain temps, WhatsApp (sur mobile et bureau) n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore quelques années. Et Meta a visiblement décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin, puisque le groupe planche actuellement sur une toute nouvelle fonctionnalité pensée pour simplifier les échanges avec les numéros inconnus.