WhatsApp : le nom d'utilisateur pour retrouver un contact arrive !

Ce nom d'utilisateur sera unique. Il permettra non seulement d'ajouter une couche supplémentaire de protection pour les données personnelles, mais aussi de retrouver plus facilement des connaissances en les cherchant sur l'interface à l'aide de leur nom d'utilisateur.

À l'heure actuelle, il s'agit, selon WaBetaInfo, d'une option qui ne sera disponible que pour la version web de WhatsApp. Les utilisateurs seront invités à choisir un nom d'utilisateur, et à vérifier sa disponibilité, lors du processus de configuration. À noter que choisir un nom d'utilisateur n'empêchera de pouvoir être toujours contacté par quelqu'un qui connaît votre numéro de téléphone.

Il est difficile d'imaginer qu'une fonctionnalité aussi importante soit cantonnée à la seule version WhatsApp Web. Ce déploiement, dont on ne connaît pas encore le calendrier, est sûrement la première étape avant l'intégration de l'option de manière plus large aux applications Android et iOS.