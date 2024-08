Depuis toujours, WhatsApp vante le côté sécurisé et confidentiel de son application, avec une expérience de discussion et d’appel décrite comme « 100 % sûre et avec des outils innovants qui vous donnent le contrôle sur cette expérience. » Outre le chiffrement de bout en bout ou encore la vérification en deux étapes, WhatsApp souhaite introduire une nouvelle option de confidentialité.