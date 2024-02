Pour plus de confidentialité, WhatsApp fait un pas de plus vers l'intégration de pseudonymes

Les développeurs de WhatsApp ne s'arrêtent jamais. Les versions d'essai se succèdent et, à chaque nouvelle mouture, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Certains se font un devoir de vérifier tout ce qui se passe sur les applications du service, à l'image de WABetaInfo qui vient de détecter une information intéressante. En effet, dans la dernière version bêta de WhatsApp Business pour iOS via TestFlight, il est désormais possible de choisir un nom d'utilisateur.

Celui-ci peut être composé de caractères alphanumériques, et il doit être unique. Si WABetaInfo ne nous donne pas d'information sur la limite de caractères, le média confirme qu'il sera possible d'utiliser ce nouveau pseudonyme pour se connecter au service. Il sera également utile pour garder son numéro de téléphone privé, tout en simplifiant l'ajout de nouveaux contacts dans le même temps. Toutefois, on ne sait pas s'il sera indispensable pour s'inscrire à WhatsApp.