Vous n'aurez bientôt plus besoin d'un numéro de téléphone pour utiliser Signal

Dans le monde des applications de messagerie, il y a différents types de réputation. Ainsi WhatsApp, si elle l'application la plus utilisée au monde dans le secteur, est considérée comme une des plus intrusives du genre. De l'autre côté du spectre, Signal, développée par l'association à but non lucratif Signal Foundation, a au contraire la notoriété de protéger le plus possible les informations privées de ses utilisateurs. Et la fonction qui arrive bientôt ne fait que confirmer cette réputation.