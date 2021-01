Signal : faut-il modérer les groupes de discussion ? Les employés lancent le débat en interne

En offrant par défaut un chiffrement de bout en bout, en proposant des options de messages éphémères et en permettant de vérifier l'identité de son interlocuteur, Signal fait figure de référence en matière de vie privée. Et c'est d'autant plus vrai que le service est géré par une fondation reposant uniquement sur des dons.

Toutefois, selon The Verge, certains employés de Signal s'inquiètent désormais de la montée en puissance du service. L'application serait aujourd'hui entre les mains de 22 millions d'adeptes, mais aucune politique d'utilisation n'a été établie.

« Ils ne veulent même pas savoir à quoi ressemblerait une politique d'utilisation », explique Gregg Bernstein, un ancien chercheur employé de la fondation, en faisant référence à la direction.

Le problème a récemment pris une tout autre ampleur. D'une part, le réseau social Parler ainsi que Telegram ont été pointés du doigt pour avoir été pris d'assaut par des militants extrémistes. Parler aurait notamment servi à organiser la tentative d'insurrection du Capitole aux États-Unis, tandis que Telegram hébergeait plusieurs groupes partageant des propos haineux.