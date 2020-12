L'app de messagerie Signal déploie les appels vidéo de groupe chiffrés

Avec cette annonce, Signal prend une certaine avance sur Telegram. L’application de Pavel Durov qui, rappelons-le, ne chiffre pas par défaut tous les échanges qui y sont tenus, permet depuis peu les appels en visio, mais pas les appels de groupe. Une fonctionnalité en développement, nous dit-on, qui nous est toujours promise pour « cette année ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2020 signe le vrai coup d’envoi de cette technologie. Entre l’explosion du nombre de professionnels à télétravailler, et le besoin croissant de voir ses proches alors que nous sommes confinés, les appels vidéo connaissent un vrai boom cette année.

Il est donc d’autant plus important pour les plateformes prônant la défense des données personnelles de se mettre au pas et d’adapter leurs services pour ne pas laisser le champ libre aux GAFAM et à leur appétit en matière de données. Gageons que Olvid, messagerie chiffrée française, ne tardera pas à proposer également ce type de fonctionnalités à ses utilisateurs non payants.