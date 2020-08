Les appels vidéo chiffrés sont disponibles sur Telegram

Dans son billet de blog, Telegram rappelle qu’il s’agit d’une fonctionnalité en alpha — offerte le plus rapidement possible aux utilisateurs afin de pouvoir contacter en visio leurs proches en ces temps difficiles. Aussi, les développeurs promettent que davantage de fonctionnalités et d’améliorations des appels vidéo seront déployées dans les prochains mois.

L’une des plus attendues est bien entendu celle concernant les appels de groupe. Si Telegram reste prudent quant à une fenêtre de sortie des appels vidéo de groupe, nous comprenons que la messagerie se donne jusqu’à la fin d’année pour plancher dessus.