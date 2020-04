Jitsi, l'alternative open-source à Zoom, a été téléchargée plus de 1,4 million de fois en mars

En cumulé, Jitsi Meet a été téléchargé sur iOS et Google Play 10 000 fois en janvier et février 2020. Du 1er au 31 mars, ce sont plus de 1,4 million de téléchargements qui ont été effectués pour l’application open-source.

Jitsi Meet doit sa popularité grimpante à quatre pays en particulier. D’après les données de AppFigures, ce sont l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la France qui se sont le plus ruées sur l’application.

L’Italie, pays européen le plus touché par la pandémie de Covid-19, et dont la population est confinée depuis bientôt un mois, représente pas moins de 25,7 % des téléchargements de Jitsi Meet sur iOS, et plus de 37 % sur Google Play.