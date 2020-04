Zoom : le fondateur du service de visioconférence annonce un renforcement prochain de la sécurité

© NYC Russ via Shutterstock.com

Maître mot : transparence

Une situation critique, qui oblige Eric Yuan, fondateur et P.-D. G. de Zoom, à sortir du bois pour clarifier la stratégie de son entreprise en matière de sécurité.Pas un jour ne passe sans que Zoom n'ajoute une nouvelle casserole à sa traîne. Après avoir été pris en flagrant délit de transmission de données à Facebook via son application iOS, Zoom a également été épinglé sur ses fausses déclarations au propos du chiffrement des conversations.Dans un long billet publié sur le blog de l'entreprise, Eric Yuan étale la feuille de route que lui et ses collaborateurs s'engagent à suivre dans les semaines qui viennent au sujet du développement de leur programme.Non sans rappeler, dans un premier temps, combien la soudaine popularité de leur produit a dépassé leurs prédictions (plus de 200 millions de participants par jour à des visioconférences), le P.-D. G. de Zoom annonce que les 90 prochains jours seront placés sous le signe d'un audit de sécurité scrupuleux sur l'infrastructure réseau. Le programme depréexistant sera aussi amélioré afin d'encourager les hackers du monde entier à éprouver les barrières mises en place jusqu'à présent.Mobilisé sur de nombreux fronts, Zoom admet que la pire chose à faire serait d'opter pour la politique de l'autruche. Par conséquent, Eric Yuan tiendra, à partir de la semaine prochaine, un webinar hebdomadaire dans lequel il apportera à la communauté des informations concernant la situation aussi bien au niveau de la sécurité de l'infrastructure que de la protection des données des utilisateurs.», écrit encore le chef d'entreprise dans son billet. Autant de promesses qu'il s'agira de passer au tamis de la réalité dans les prochaines semaines donc.Mais si les derniers articles parus au sujet de Zoom vous ont échaudés — et on vous comprend —, on ne saurait que vous recommander l'usage de Jitsi . Open-source, gratuit et disponible sur toutes les plateformes, Jitsi permet de créer des visioconférences sans réelle limite de participants. Du reste, retrouvez également notre sélection des meilleurs logiciels d'appels vidéo du moment