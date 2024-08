Dans un billet de blog publié le 14 août, la firme de Mountain View en a profité pour dévoiler la liste des nouveautés à venir dans Google Meet sur smartphones. L'objectif est on ne peut plus clair : proposer aux utilisateurs une expérience d'appel vidéo repensée, plus divertissante que par le passé, dotée qui plus est de fonctionnalités qui vous aideront à rester en contact avec les personnes de votre entourage.