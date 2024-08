Bien qu'activée par défaut, les administrateurs garderont la mainmise sur les personnes de l'entreprise qui pourront accéder à la fonctionnalité. Par conséquent, ces derniers pourront d'abord tester Take notes for me au sein de petits groupes avant de la déployer à un plus grand nombre de collaborateurs.

Dans un premier temps, seuls les clients Google Meet disposant d'un module complémentaire Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou AI Meetings and Messaging pourront profiter de la fonction de prises de notes. La firme de Mountain View affirme que le déploiement de Take notes for me débute à partir d'aujourd'hui et qu'il s'achèvera le 21 août prochain.