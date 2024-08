Et, magie de l'intelligence artificielle, la fonction est également en mesure de rédiger un petit résumé de la discussion, dans le cas où vous vous seriez connecté un brin en retard. Au terme de la réunion, Google envoie à chaque participant un petit e-mail avec le récapitulatif complet du briefing à peine terminé.

Toutefois, cette fonction Take Notes for Me n'est pour l'heure disponible que sur la version PC de Google Meet, et en anglais. Le déploiement de la mise à jour est en cours et sera finalisé aux alentours du 10 septembre.