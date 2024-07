Google Agenda met au tapis Calendly avec ses nouvelles fonctionnalités de prise de RDV

Google Agenda devrait prochainement s'imposer comme un outil de gestion de rendez-vous plus polyvalent que par le passé, ce dernier ayant longtemps souffert de l'absence d'options de planification importantes. Ces nouvelles fonctionnalités devraient donc faire du calendrier de Google une alternative de premier choix face à des services comme Calendly, qui, malgré ses nombreux avantages, ne jouit pas de la même simplicité d'utilisation que Google Agenda.

Ces outils de gestion de rendez-vous seront déployés dans les prochaines semaines pour les utilisateurs des versions Business, Education et Enterprise de Workspace, ainsi que pour les organismes à but non lucratif, les abonnés individuels, les utilisateurs de Google One Premium et celles et ceux disposant de comptes personnels. Notez toutefois que la possibilité d'ajouter des groupes Google en tant que co-organisateurs ne sera pas disponible pour les comptes personnels, les utilisateurs de Google One Premium et les abonnements individuels à Google Workspace.