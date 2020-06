ZOOM va renforcer son chiffrement à destination des comptes payants, mais pas des autres

ZOOM possède une version gratuite qui bénéficie des fonctionnalités majeures utiles à une visioconférence, mais c'est évidemment la version payante du service qui permet à la société californienne de mettre du beurre dans les épinards, en offrant à l'utilisateur l'avantage de pouvoir accueillir jusqu'à 100 participants en simultané, voire 500 pour la licence Entreprise, ou encore de profiter de la levée de la limite de temps, fixée à 40 minutes en gratuit. Et si jusqu'à maintenant il n'y avait aucune différence en termes de sécurité entre la version payante et son pendant gratuit, Alex Stamos, conseiller de luxe de ZOOM , a laissé entendre vendredi que cela pourrait changer.

Alors, au plus fort de la crise sanitaire, ZOOM a dévoilé une nouvelle version, axée sur la sécurité avec un chiffrement plus robuste des échanges, marquée notamment par le passage du chiffrement AES-256 ECB au mode AES-256 GCM, réputé plus sûr. Mais les dernières déclarations d'Alex Stamos, ancien responsable de la cybersécurité de Facebook peuvent paraître aussi rassurantes qu'inquiétantes à première vue. Mais pour cela nous vous invitons à lire l'intégralité de l'article.