Zoom dévoile sa version 5.0, qui met l'accent sur la sécurité

Le revers de la médaille. En quelques mois, l'entreprise Zoom Video Communications a vu sa base d'utilisateurs passer de 10 millions à 200 millions. Un succès inattendu, dû principalement au confinement, qui s'est accompagné d'une salve de reproches quant à la sécurité insuffisante de l'outil.Des critiques qualifiées de «» par la société, selon les termes de Loïc Rousseau, directeur des activités de Zoom en France, que nous avons interviewé . En réaction, l'entreprise a lancé un plan à 90 jours, afin de prouver sa capacité à fournir un outil véritablement sécurisé. C'est donc l'objectif poursuivi par sa dernière version, la 5.0, présentée aujourd'hui sur le blog de la start-up Sans surprise, la mise à jour met principalement en avant une amélioration de la sécurité et de la confidentialité des échanges. Ainsi, côté chiffrement, Zoom va désormais s'appuyer sur la norme « AES 256-bit GCM », employée notamment par certains VPN. D'après l'entreprise, elle «» lors des visioconférences.Autre nouveauté majeure, dont Loïc Rousseau nous avait fait part : l'apparition d'un onglet « Sécurité » dans l'outil. Cette rubrique, plus accessible, regroupe à présent l'ensemble des paramètres qui étaient auparavant éparpillés dans plusieurs sous-menus.Par ailleurs, la nouvelle version promet de lutter plus efficacement contre le «». Ces derniers temps, certains utilisateurs ont en effet déploré l'intrusion d'individus non conviés à leur conférence, qui polluaient la réunion en injuriant les participants ou en partageant des contenus inappropriés. Dorénavant, les malandrins pourront être aisément exclus, via un bouton « Signaler un utilisateur ».D'autres améliorations sont prévues dans la mise à jour, comme le recours plus systématique aux mots de passe à l'entrée des réunions ou l'activation par défaut de la « salle d'attente », qui permet à l'administrateur d'accepter ou non des participants. La version 5.0 n'est pas encore disponible sur le site officiel de Zoom (il s'agit, pour l'heure, de la 4.6.12), mais son déploiement devrait intervenir d'ici la fin de la semaine.