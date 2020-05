Le navigateur Brave va bientôt intégrer l'outil de viso Jitsi, open-source et gratuit

Baptisée Brave Together, la solution de visioconférence chiffrée est déjà disponible sur la dernière build Nightly (une pré-bêta) du navigateur Brave. Même sans cela, le client semble déjà accessible à tous les utilisateurs via l'adresse suivante : together.brave.com .

On ne vous apprend rien : la visio a le vent en poupe en cette période de pandémie mondiale. Un regain d’intérêt qui profite bien entendu aux ténors du secteur, mais également aux solutions plus modestes, qui marquent souvent leur différence par un trait plus marqué concernant la confidentialité des données.

Une solution centrée sur la confidentialité des données

Accessible via le site officiel ou un widget dédié sur la version macOS et Windows de Brave (le support iOS et Android est prévu plus tard cette année), Brave Together est la solution à privilégier pour les internautes soucieux de la confidentialité de leurs données.

Sur son site, Brave indique qu’absolument rien de ce qu'il se passe lors des appels vidéo n’est enregistré sur ses serveurs. L’IP des utilisateurs reste inconnue de l’entreprise, sauf dans le cas où leur FAI « requiert un serveur TURN (Traversal Using Relays arount NAT) », expliquent nos confrères de 01Net, « alors ce service sera assuré par une société appelée 8x8, qui détiendra aussi votre adresse IP ».

Bien que disponible en version pré-bêta, Brave Together offre déjà tout le panel de fonctionnalités que l’on attend d’un service de visioconférence. On peut sécuriser son salon avec un mot de passe, opter pour une disposition en grille, indiquer son intention de prendre la parole en « levant la main », et bien entendu partager son écran avec les autres interlocuteurs.