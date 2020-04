Telegram permettra les appels vidéos dès cette année

D'autant que les appels vidéo sont d'ores et déjà disponibles sur quantité d'autres plateformes, à commencer par WhatsApp , l'éternel rival de Telegram.

En effet, Telegram constate que le confinement global « met en lumière le besoin d'une plateforme de communication vidéo de confiance », et que la visio devient aussi populaire que les messageries textuelles en 2013. Seulement, l'utilisateur d'aujourd'hui doit choisir entre un service pratique ou un service sécurisé, regrette Telegram. Aussi promet-il que ses équipes sont mobilisées pour développer des appels vidéo de groupe sécurisés cette année.

S'il n'en fait pas forcément étalage dans son billet de blog, on peut lire entre les lignes une petite pique bien sentie en direction de ZOOM qui, ces dernières semaines, en prend pour son grade en matière de sécurité.

Sans doute motivé par une demande en hausse constante ces dernières semaines, Telegram annonce aujourd'hui que les appels vidéo rejoindront prochainement la messagerie. Plus tard cette année, pour être plus précis.

Telegram franchit le seuil des 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels

Mais le véritable objet de la prise de parole de Telegram aujourd'hui est le franchissement d'un seuil important. Le service de messagerie créé il y a sept ans dépasse dorénavant les 400 millions d'utilisateurs mensuels actifs.

« Chaque jour, plus de 1,5 million de nouveaux utilisateurs rejoignent Telegram », s'enorgueillit Pavel Durov, fondateur de l'entreprise.

Aussi Telegram serait l'application de messagerie la plus téléchargée dans pas moins de 20 pays du monde. Un taux d'adoption massif, notamment motivé par les fonctionnalités originales ajoutées chaque mois ou presque sur la messagerie, et probablement encore plus pour la réputation de la messagerie en matière de confidentialité.