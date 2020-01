Telegram modernise ses sondages et ajoute une fonctionnalité de quiz

© Telegram

Qui veut gagner des millions

Source : Neowin

La version 5.14 de la messagerie chiffrée, disponible sur desktop , iOS et Android, revoit en profondeur la gestion des sondages, et permet même de les détourner pour en faire des quiz.Présents de longue date dans l'application, les sondages n'offraient jusqu'alors que peu de paramètres. De l'histoire ancienne, car grâce à cette nouvelle version, vous allez pouvoir forcer l'affichage des répondants (voir qui a voté quoi), et même permettre à chacun·e de donner des réponses multiples.L'occasion était trop belle : Telegram profite de ces nouvelles fonctionnalités pour inaugurer un mode Quiz dans ses sondages. Concrètement, vous pouvez mettre sur pied un véritable petit bac en choisissant quelle réponse est la bonne parmi la sélection. Les développeurs ont même mis à disposition un Quiz Bot qui permet de vous guider pas à pas dans la création de vos propres quiz.Enfin, passons rapidement sur les menues améliorations apportées par cette nouvelle version. Telegram 5.14 permet notamment de personnaliser les bulles de discussion en modifiant le radius des angles. Autrement dit : vous pouvez passer de « bulles » carrées à des « bulles » aux coins arrondis.